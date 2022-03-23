Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Derinliklerin efsanesi” parolasıyla görev yapan TCG Preveze denizaltısında, Millî Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi’ni (MÜREN) kullanarak, AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yaptı. Başarıyla tamamlanan atışın ardından ROKETSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere, tüm proje paydaşları ile personeli tebrik eden Bakan Akar, denizaltıları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en önemli unsurlarından biri olarak nitelendirdi. Denizaltıların çok etkili bir güç olduğunu ifade eden Akar, “Bizim tarihimizde 1880’li yıllardan beri denizaltı kültürü mevcut. Eğitim, deneme amaçlı da olsa o yıllarda gemiye karşı ilk atışın yapıldığı denizaltı bize aittir” diye konuştu. AKYA Millî Ağır Torpido Projesi’nin yanı sıra savunma sanayideki yerli projelerin önemine işaret eden Akar, şunları söyledi:

YERLİLİK ORANI DAHA DA ARTACAK

Sadece TSK’nin değil, dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılamak bizim için önemli bir görev. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde bu açıkça görülmektedir. Çalışmalarımızı artan bir hız, tempoda sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşviki ve desteğiyle savunma sanayiinde önemli aşamalar kaydedildi. Artık kendi hafif silahlarımızı, obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA SİHA VE TİHA’larımızı, gemilerimizi yapar hâle geldik. Böylece yüzde 80’lere varan yerlilik ve millîlik oranının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir zaman yılmadan çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yumruk tek yürek olarak başarılarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin bekası ve refahı için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmayı sürdüreceğiz.

Milli imkanlara geliştirildi: AKYA torpidosundan ilk başarılı atış Milli Savunma Bakanlığı tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA eğitim torpidosu kritik bir testi başarıyla geçti. Bakanlık yaptığı açıklama ile AKYA'nın Marmara'daki denizaltıdan başarılı atış testi yapıldığını duyurdu.