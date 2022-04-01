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5 ilde 'ihale' operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında belediye görevlileri de var
01.04.2022 - 07:57 | Son Güncelleme: 01.04.2022 - 08:01
Türkiye Gazetesi
İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda zanlının yakalandığı belirtildi.
Etiketler : avcılar belediyesi,ihale operasyonu,
842934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/842934.aspx
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