Türkiye Gazetesi

Son dönemde sosyal medya hesaplarından sıkça servis edilen ve sığınmacılara ait olduğu iddiasıyla yayılmasının ardından vatandaşların çokça tepkisini toplayan paylaşımlara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. EGM, söz konusu paylaşımların provokasyon amaçlı yapıldığına dikkat çekerek, hesapların FETÖ olmak üzere diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğunun değerlendirildiği belirtti.

"PROVAKASYON ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR"

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan devriyelerde, yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 492 bin 983 Suriyeli ülkesine geri döndü İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Ankara’da "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Bakan Çataklı 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatörün yakalandığını belirterek, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 492 bin 983 olduğunu söyledi. Çataklı, bunun yanı sıra 3 milyon 763 bin 565 Suriyelinin kayıt altına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu tek tek anlattı! Rakamlarla Suriyeli gerçeği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye vatandaşlığına alınan Suriyeli sayısının 84 bini çocuk olmak üzere 194 bin olduğunu söyledi. Soylu ayrıca Türkiye’de 700 binin üzerinde de Suriyeli çocuk doğduğu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Türkiye’deki Suriyeli sayısını açıkladı İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, son verilere göre ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 484 bin 400, Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sayısının ise 3 milyon 739 bin 859’a ulaştığını açıkladı.