Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran’da PKK/YPG kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Malatyalı özel harekat polisi Aytaç Altunörs (34) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT ALTUNÖRS’ÜN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Hain saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs’ün baba evine acı haber ulaştı. Şehidin Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Altunörs’ün naaşının yarın Malatya’ya getirilerek ikindi namazını müteakip Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

BAKAN KURUM'DA ŞEHİT EVİNE ZİYARET

Bakan Kurum, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve diğer ilgililerle şehit Altunörs'ün merkez Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'ndeki babaevine gitti.

Burada şehidin yakınları tarafından karşılanan Bakan Kurum, baba İbrahim Nurettin Altunörs ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, şehidin ailesiyle bir süre görüştükten sonra evden ayrıldı.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs için sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden atılan roket sonucu şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs'e Allah'tan rahmet, ailesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah."

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