Türkiye Gazetesi

MSB, bedelli askerlik başvurusu konusunda düzenlemeye gitti. Bununla beraber dövizle askerlik için de kur ayarı dikkat çekti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

BEDELLİ VE DÖVİZLE ASKERLİK İÇİN YENİ KARAR RESMİ GAZETE'DE

Asker Alma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık dövizle askerlikte güncel kur hesaplanacak.

Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul edilecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, milletvekili seçilenlerden askerlik hizmetini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.

Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere ise yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek. Ayrıca, kurada çıkmayanların da yeni bir başvuru hakkı olmayacak.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, güncel kur üzerinden hesaplanacak.

Buna göre, dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen avro alış kuruna göre belirlenecek. Mevcut düzenlemede ise yılın ilk günü tespit edilen kur esas alınıyordu.

2022 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu Bakan Hulusi Akar, 2022 yılı bedelli askerlik ücretinin son belirlemelere göre 55 bin 194 lira olacağını açıkladı.

MHP'li Olcay Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme talebi MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin, özellikle son dönemlerde en önemli talebinin bedelli askerlik düzenlemesi olduğunu belirtti.

MSB kaynaklarından "bedelli askerlik tartışmaları" eleştirisi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması' veya 'bedel ücretinin azaltılması' gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini olumsuz etkilediğini bildirdi.