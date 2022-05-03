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MSB duyurdu: Toplamda 63 terörist etkisiz hale getirildi
03.05.2022 - 10:55 | Son Güncelleme: 03.05.2022 - 10:57
Türkiye Gazetesi
MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi."
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