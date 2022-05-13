Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Macron'un danışmanı büyükelçimizi aradı. Bunlar önemli ancak somut adımlar gerekli. Misyonları koruma sorumluluğu ev sahibi ülkededir. Fransa'nın somut adımlarını görmek istiyoruz."

ABD'YE PKK/YPG KARARINA TEPKİ

Bakan Çavuşoğlu ABD ile ilgili açıklamalar da yaparak "ABD PKK/YPG'yi meşrulaştırmaya çalışıyor" dedi ve PKK/YPG'ye yaptırım muafiyeti verilmesini eleştirdi:

"ABD'nin yaptığı değişiklik ayrımcı bir yaklaşım. Belli bölgeler için bir esneklik getirmişler. Bir kriter yok. Rejimin kontrol ettiği bölgelere bunu getirmiyorlar ancak PKK ve YPG'nin olduğu bölgelere bunu getiriyorlar.

''Şu anda Sezar yasası ile yaptırımların esnetilmesi gereken bölge İdlib. Milyonlarca yerinden edilmiş insanlar var. Biz Suriyeliler için briket evler yapıyoruz. Uluslararası toplumun buna destek vermesi gerekiyor. Sezar kanunu bu bölgede yok. Gerekçe ne? Sebep ne? Afrin bölgesi neden yok? Bu tür destekler olsa Suriyeliler daha çok dönebilir. Burada PKK YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz. Kimse ile istişare etmeden alınmış bir karardır."

Paris Başkonsolosluğu'na saldırıya ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den PKK/YPG'ye yaptırım muafiyeti verilmesini eleştirirken Fransa'daki saldırı hakkında da açıklamalarda bulundu.

ABD'den YPG/PKK'ya yatırım desteği: Yaptırım muafiyeti getirildi ABD yönetimi, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirdi.