Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdülaziz Al Ansari ve beraberindeki komite üyeleri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan toplantıda Katar’da düzenlenecek 2022 FİFA Dünya Kupası’nda uygulanacak güvenlik tedbirleri ele alındı. 21 Kasım-18 Aralık 2022’de Katar’da yapılacak FIFA Dünya Kupası’nın güvenliği sağlamak için Türkiye’den 3 bin 251 çevik kuvvet personelinin görev yapacağı açıklanmıştı.

Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, sosyal medya hesabından İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bize yine hüsran | Katar hayalimiz penaltıyla kaçtı Dünya Kupası play-off yarı final maçında Otavio ve Jota'nın gollerine Burak'la karşılık verdik. Fakat Kral sonrasında Enes'le kazandığımız penaltıyı dışarı atınca final şansını kaybettik. Son sözü Nunes söyled