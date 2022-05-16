Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul’da trafik yükünü hafifletecek metro projelerinde adım adım sona yaklaşıldığını kaydetti.

İstanbul’daki raylı sistem ağının 260 kilometre olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla, bu rakamın 363 kilometreye yükseleceğini ifade etti. İstanbul’da 7 ayrı hatta, 103 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışıldığının altını çizen Karaismailoğlu, “Bu projelerden biri olan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro projesinde TBM ile yapılan tünel açma çalışmaları tamamlandı. Projede 8 TBM 55 bin 720 metre tünel kazdı. Projemizde yüzde 78 ilerleme kaydettik. 31.5 kilometre olan metro hattının günlük taşıma kapasitesi 600 bin yolcu. Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında 30 dakikaya inecek” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'U RAYLI SİSTEMLERLE NAKIŞ GİBİ İŞLİYORUZ

7 istasyonun bulunduğu proje ile İstanbullulara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Kent merkezinde ve Başakşehir Arnavutköy ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş’a metro ile bağlantılarını sağlayacağız. Halkalı- İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı, Gayrettepe-Yeni Havalimanı Hattı, Vezneciler-Arnavutköy Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Hattı, YHT Hattı ile Marmaray Hatlarına ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Hattına entegredir. İstanbul’u raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul’da şehir içi ulaşımını, daha hızlı, daha ekonomik, daha çevreci ve daha konforlu hale getirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışıyoruz. Biz, halka hizmeti, Hakk’a hizmet olarak görüyoruz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup, algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip, yükü başkalarına atmıyoruz. Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden, milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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