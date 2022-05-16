Türkiye Gazetesi

İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. CHP Grubu gündeme alınması için Genel Kurula tarife değişikliği teklifi sundu.

CHP ve İYİ Parti grupları adına CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı tarafından okunan teklife göre su fiyatlarına zam teklif edildi.

Balyalı, 2022 yılı su ve atık su tarifelerine mart ile nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artış yapılması için hazırladıkları teklifin gündeme alınarak, Tarife Komisyonuna havale edilmesini istedi.

Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi.

Ertelenen İSKİ Genel Kurulu 23 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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