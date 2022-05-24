Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bugüne kadarki en kritik seçim’ olarak nitelendirdiği 2023 seçimleri için AK Parti yönetimi alarma geçti. Teşkilatlar başta olmak üzere, seçimle görevli tüm birimler hazırlıklarını başlattı. Buna göre, AK Parti bir önceki seçim sonuçlarını baz alarak, hangi ilde hangi eksikliklerin olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Bu kapsamda yapılacak analizler sonucunda, illerin handikapları, oy oranlarının düşmesinin nedeni ve geçersiz oylarla ilgili izlenecek yol haritası belirlenecek.

7/24 DİYALOG

Teşkilatlara 7/24 vatandaşla diyalog kurmaları talimatı verilirken, bir yandan da sandık sandık seçmen bazlı çalışma yürütülüyor. Apartman sorumlularından, il başkanına kadar her kademedeki parti görevlileri, seçime kadar sahada olacak. AK Parti kurmayları, yapılacak saha çalışmalarında vatandaşların taleplerinin dinleneceği ve sorun giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirileceğini ifade etti. Parti kurmayları ayrıca, önümüzdeki ay sonuna kadar bölge bölge analiz çalışmaları yapılacağını, bu konuda hazırlanan raporun da Cumhurbaşkanına sunulacağını kaydetti. Bu analizlerden yola çıkılarak, yeni bir strateji hazırlanacak.

Bunların yanı sıra, AK Parti, bu süreçte, İl Seçim İşleri Komisyonlarını oluşturmak için de harekete geçti. Komisyonlarda, hukukçuların ağırlıklı olarak yer alacağı güçlü kadrolar oluşturmak istediklerini ifade eden AK Parti kurmayları “Bir kurgu ve tarz oluşturalım istiyoruz. Seçim zamanı bu kurguyu ve tarzı oluşturamazsın. Yapı nasıl kurulacak? Kadroyu nasıl zenginleştireceğiz? Usul ne olacak? Bunları konuşuyoruz” dedi.

TOPLANTILAR BAŞLADI

AK Parti, İl İstişare toplantılarına da başladı. Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan toplantılara, milletvekili, MKYK üyesi, il başkanı, seçim işleri başkanı ve komisyonu katılıyor. AK Parti kurmayları “Her ilin kendi örneğini ortaya koyuyoruz. ‘Şurada seçimi yüzde 2 ile kaybetmişiz ama yüzde 4 geçersiz oy var. Bu geçersiz oyların da tespitimize göre büyük oranda AK Parti’nin lehine olduğunu gördük. Demek ki bu geçersiz oylara hassasiyet gösterseydiniz bu seçimi alırdık’ diyoruz” değerlendirmesini yaptı.

SANDIK HİLESİNE KARŞI

AK Parti, sandıkta olabilecek hile ve hukuksuzluğa karşı anında müdahale edebilmek için YSK’nın bugüne kadarki eski veya yeni tüm kararlarını AK Seçim uygulamasına yüklediği öğrenildi.

AK Parti'den 'seçim ertelenecek' iddialarına cevap: Cumhurbaşkanının erteleme yetkisi yok Millet İttifakı, erken seçim taleplerine cevap alamayınca seçim güvenliği tartışmasına başladı. AK Parti ve MHP'den bu duruma tepki geldi.