Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler bugün 13.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelere katılacak İsveç ve Finlandiya heyetleri, dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.

Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılacak.

Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması: Yazılı mutabakat isteyeceğiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Filistin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'dan yazılı mutabakat isteyeceklerini de açıkladı.

NATO'dan Türkiye açıklaması: Bir yol bulmalıyız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkında olduğunu söyledi. Türkiye’nin terör saldırılarında zarar gördüğünü belirten Stoltenberg, Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup ileriye doğru bir yol bulmalıyız. Bunu yapacağımızdan eminim.” dedi.