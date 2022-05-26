Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etik Eğitimi imza töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar:

Etik Kurulumuzun giderek artan çabalarını Cumhurbaşkanı olarak daima destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum. Geçtiğimiz yıllarda tarihinin en iddialı yönetim değişikliğini gösteren Türkiye, bu vasfını gelece taşıma iradesini de göstermiştir.

Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hukuk dışı yollara giren kamu personellerine yönelik gereken yapılmaktadır. Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir döneme girdik.

Geçtiğimiz 20 yılda kamu hizmetlerinin kalitesi konusunda çok önemli mesafe kat ettik. Asırlık ihmalleri bu kadar kısa sürede telafi etmek elbette kolay olmadı.

Son dönemde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerini açıkça tehdit ettiğini gördük.







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