Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

'MÜTTEFİKLİK RUHUYLA BAĞDAŞMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının, NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a domatesli saldırı! Neye uğradığını şaşırdı Geçtiğimiz hafta seçimleri kazanarak tekrardan Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, Cergy kentine giderek ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında bir vatandaşın domatesli saldırısına uğrayan Macron, neye uğradığını şaşırdı. Macron’u dev kalabalıktan korumak isteyen korumalar ise dev bir şemsiye açarak saldırılardan korudu.

Putin ve Macron'dan kritik görüşme Putin, yeniden göreve seçilen Macron'u arayıp tebrik etti. Kritik görüşmede “Ukrayna’daki son durum ve küresel gıda güvenliği” konuları da ele alındı.