Türkiye Gazetesi

Bir kadın ve bir erkeği sokak ortasında vuran şahıs ifadesinde 'Ağabeyime namussuzluk yaptı dedi. Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde 25 Mayıs günü meydana gelen olayda iddiaya göre bir kafede çalışan Elif E. kafe sahibi Orhan K. ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından vurularak yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine akiplere haber verid. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ik müdahaleyi olay yerinde yaptı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmadan zanlının 22 yaşındaki Mahmut Ç. olduğunu belirledi.

'NAMUSSUZLUK YAPTI'

Polis şahsı Seyhan ilçesinde yaptığı baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mahmut Ç.’nin ifadesinde, “Ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif’i vurdum” dediği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Mahmut Ç., adliyeye sevk edildi. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

DİZİ OYUNCUSU ÇIKTI

Ayrıca 2 kişiyi sokak ortasında vuran Mahmut Ç.’nin internet üzerinden yayınlanan “Sıfır Bir” dizisinde rol aldığı öğrenildi.

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