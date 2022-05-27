Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin gece gündüz HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 998'inci gününe girdi. Adana’dan 2010 yılında 17 yaşında iken iddiaya göre dağa kaçırılan Suzan İpek’in annesi Zeynep ve babası Ahmet İpek eyleme katılarak evlatlarına seslendi. Anne Zeynep, “Kızım neredeysen gel orası senin yerin değil. Şimdiye kadar hiç haber alamadık, kızımı zorla götürüp kaçırdılar, kızımı getirsinler ben onu istiyorum orası onun yeri değil. Kızımı almadan gitmeyeceğim, orada ne işi var, nasıl götürdülerse öyle getirsinler” dedi.

KARDEŞİNE SESLENDİ

2021 yılı Ekim ayında Adıyaman’da şehir merkezine gitmek için eve çıkan ve bir daha haber alınamayan Aziz Mutlu için eyleme gelen ağabeyi İlyas Mutlu ise, kardeşine seslenerek geri gelmesi için çağrıda bulundu. Mutlu, “Merak ediyoruz neredeyse çıkıp gelsin, bizi görüyorsan dön gel seni bekliyoruz” diye konuştu.

18 yaşında iken 1990 yılında yurt dışına çıkarak kayıplara karışan ve 30 yıl sonra telefon açarak ailesine haber veren Nusret Atlamaz için eyleme katılan kardeşi Hamit Atlamaz ve Gaziantep’te 2010 yılında iken 21 yaşında dağa gittiği iddia edilen Serkan Yıldız için ise kuzeni Veysel Cam eyleme katıldı.

HDP'DEN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ

Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, 2015 yılında dağa kaçırılan kardeşi Muhammed Canbey için nöbete katılan abla Ruken Canbey, 1000'inci gün için Türkiye’ye destek çağrısı yaptı. Canbey, “Diyarbakır anneleri olarak 998 gündür HDP il binası önünde eylemdeyiz. Pazar günü 1000'inci günümüz, HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Dağa kaçırdıkları ülkenin pırıl pırıl çocuklarını istiyoruz, buradan tüm STK, siyasi partilere seslenerek bize destek vermelerini istiyoruz. Tüm Türkiye’yi yanımızda istiyoruz” şeklinde konuştu.

Aileler, gazetecilere yaptıkları basın açıklamasından sonra evlat nöbetindeki diğer ailelere katıldı.

Evlat nöbetinin 1000. gününde annelere Bakan Soylu'dan destek: Terör örgütünü eriten cesaret İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetindeki anneden kızına çağrı: Gel, benim dayanacak gücüm kalmadı Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, eylemlerinin 35’inci haftasında da çocuklarını teslim alana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, "Kızım gel, benim dayanacak gücüm kalmadı. HDP milletvekilleri sizi kandırıyorlar" dedi.

Evlat nöbetinde 962. gününde! Baba, oğlunu HDP’den istiyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti 962'inci gününde de sürüyor.