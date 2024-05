Bina sakini, apartman sakinlerini isyan ettirdi! "Çıplak geziyor, eşyalara zarar veriyor, insanları korkutuyor"

Antalya'da psikolojik sorunları olan bir kadın apartman sakinlerini çileden çıkarttı. Apartmandaki her şeyi kırıp döken kadının yaptıklarına isyan eden bina sakinleri "Caddelere çıkıp çıplak da geziniyor. Apartmanın içindeki her yeri de kırıp dökmeye başladı. Vasisi varmış, o da şehir dışında. Her sabah dükkanımızda cam kalır mı kalmaz mı diye düşünüyoruz" dedi.