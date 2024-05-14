Bina sakini, apartman sakinlerini isyan ettirdi! "Çıplak geziyor, eşyalara zarar veriyor, insanları korkutuyor"

Antalya'da psikolojik sorunları olan bir kadın apartman sakinlerini çileden çıkarttı. Apartmandaki her şeyi kırıp döken kadının yaptıklarına isyan eden bina sakinleri "Caddelere çıkıp çıplak da geziniyor. Apartmanın içindeki her yeri de kırıp dökmeye başladı. Vasisi varmış, o da şehir dışında. Her sabah dükkanımızda cam kalır mı kalmaz mı diye düşünüyoruz" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Gençlik Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın 1’inci katındaki dairede oturan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen T.A. (50), binadaki ortak kullanım alanında yer alan eşyalara zarar verdi, eşyaları parçalayıp kırdı.

T.A. asansörün camını yumruklayıp elektrik kablolarını kesti, klima motorlarına da zarar verdi.

MERDİVEN DEMİRLERİNİ BİLE SÖKÜYOR

Apartmanı savaş alanına çeviren T.A.'nın, apartmandaki eşyalara zarar vermesi, asansörün camını ve eşyaları kırması, merdiven demirlerini sökmeye çalışması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

BİNA SAKİNLERİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bina sakinlerinden Özcan Zengin, "Komşumuz bütün apartman sakinlerine artık zarar vermeye başladı. Caddelere çıkıp çıplak da geziniyor. Apartmanın içindeki her yeri de kırıp dökmeye başladı.

Artık kimse dayanamaz hale geldi. Klima ünitelerini bile alıp sokaklara atıyor. Çok sıkıntıdayız. Vasisi varmış, o da şehir dışında. Muhtar yoluyla ona ulaşmaya çalıştık. Emin ellerde tedavi edilmesini istiyoruz" dedi.

'HERKESİ RAHATSIZ EDİYOR'

Aynı binada işletmesi olan Elif Karaman, "Müşterilerimiz bile artık dükkana giremez oldu. Kırıp döküyor ortalığı. İnsanları rahatsız ediyor. Kadının durumuna üzülüyoruz ama sorunun halledilmesini istiyoruz.

Bu sabah yine olay yaşandı, neredeyse her gün yaşanıyor. Her sabah dükkanımızda cam kalır mı kalmaz mı diye düşünüyoruz. Vasisine söyledik ancak bir çözüm bulunamadı. Anladığım kadarıyla psikolojisi bozuk" diye konuştu.