Abdurrahman Tutdere hangi partili? Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2025 12:58 - Güncelleme: 5 Temmuz 2025 13:00 - Güncelleme:

Abdurrahman Tutdere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin hangi partili olduğu, hayatı ve kariyeri arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Abdurrahman Tutdere hangi partili sorusu şu anda gündemde öne çıkan konu başlıklarından biridir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken son durum gelişmeleri de mercek altına alındı. İşte Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin hayatıyla ilgili önemli bilgiler... ABDURRAHMAN TUTDERE HANGİ PARTİLİ? Abdurrahman Tutdere, 1998 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Gençlik Kolları'nda siyasi hayatına adım attı. Tutdere. CHP İl Örgütünün ana kademelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Buna göre, Abdurrahman Tutdere CHP partisi üzerinden siyasi hayatına devam etmektedir. 27. ve 28. Dönemde Adıyaman Milletvekili olarak seçilen Tuttdere bu süreçte Anayasa Komisyonu üyeliği, TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 28. Dönem Adıyaman Milletvekili olarak görev yapmaktı süreçte 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Adıyaman Belediye Başkanı adayı olan Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçildi. ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? 1976 yılında Adıyaman’da doğan Abdurrahman Tutdere 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladı. ArdındanÜniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi'ni başarıyla bitirdi. Abdurrahman Tutdere, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 2001 yılından itibaren Adıyaman Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Tutdere, avukatlık kariyeri boyunca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve platformlarında aktif görevlerde bulundu.. Adıyaman Barosu'nda Baro Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Barolar Birliği'nde Çocuk Hakları Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. ABDURRAHMAN TUTDERE NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI? Aziz İhsan Aktaş'ın soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Adıyaman Belediyesine gelen polis ekipleri de belediye çevresinde güvenlik önlemi alıp binada arama yapılırken Abdurrahman'ın 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı biliniyor. Şu an için gözaltına alınan Abdurrahman Tutdere'nin tutuklanıp tutuklanmayacağı ilerleyen saatlerde belli olacaktır.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin