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'Camili kilim'e coğrafi tescil! Alaca'nın kültür envanteri artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un Alaca ilçesi, tanınırlığını artırmak, tarih ve kültürünü tanıtmak amacıyla başlattığı tescil çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin tanınırlığını artırmak, tarih ve kültürünü tanıtmak amacıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde Alaca'nın tarihi yemeklerini önce kitap haline getiren Alaca Belediyesi, daha sonra coğrafi işaret belgesi alabilmek için 39 ürünün başvurusunu gerçekleştirdi. Şimdiye kadar 5 yöresel ürünün coğrafi işaretini alan Alaca Belediyesi, son olarak camili kilimlerinin de coğrafi işaretini almaya hak kazandı.

'Camili kilim'e coğrafi tescil! Alaca'nın kültür envanteri artıyor - 1. Resim

İlk olarak Alaca mor soğanının patentini alarak Alaca morunu markalaştıran Alaca Belediyesi, daha sonra ise Alaca yarma aşı ve Alaca yanıç böreğini tescilledi. Daha sonra Alaca cızlağı ve Alaca borana yemeğinin tescil belgesi alan ilçe, son olarak camili kilimlerinin de coğrafi işaretini aldı.

'Camili kilim'e coğrafi tescil! Alaca'nın kültür envanteri artıyor - 2. Resim

Bu çalışma ile birlikte Çorum genelinde en fazla tescilli ürünü bulunan ilçelerin başında gelen Alaca, yemek kültürü ve zenginliği anlamında ülke genelinde de tanınırlığını artırmak istiyor.

'Camili kilim'e coğrafi tescil! Alaca'nın kültür envanteri artıyor - 3. Resim

Coğrafi işaret tescil belgesi Türk Patent Başkanı Prof. Dr. Muhammet Zeki Durak tarafından Kaymakam Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Şerif Arslan'a takdim edildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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