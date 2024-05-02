Siirt kiteli artık resmen tescilli

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Mayıs 2024 22:43 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 22:44 - Güncelleme:

Yemek Haberleri / Anadolu Ajansı

Siirt'in bir lezzeti daha resmen tescillendi. Siirt içli köftesi (Siirt kiteli) için coğrafi işaret tescil belgesi alındı.