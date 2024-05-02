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Siirt kiteli artık resmen tescilli

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Siirt kiteli artık resmen tescilli

Yemek Haberleri  / Anadolu Ajansı

Siirt'in bir lezzeti daha resmen tescillendi. Siirt içli köftesi (Siirt kiteli) için coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Siirt içli köftesi (Siirt kiteli) için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna Siirt usulü içli köftenin tescili için gerçekleştirilen başvuru onaylandı.

Siirt kiteli artık resmen tescilli! - 1. Resim

Siirt içli köftesi, kentin coğrafi işaret alan 8. ürünü oldu.

Düzenleyen:  - Yemek
Kaynak: Anadolu Ajansı
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