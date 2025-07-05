TCG İstanbul'dan tam isabet! Türk savunma sanayisi gururlandırmaya devam ediyor

MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında; TCG İSTANBUL fırkateyninden gerçekleşen fiilî atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

Türk savunma sanayisi, her geçen gün yeni bir başarıya imza atarak gurur vermeye devam ediyor.

TCG İSTANBUL'DAN FİRE YOK!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında gerçekleştirilen test atışlarının görüntülerini paylaştı.

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Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan paylaşımda "Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim! MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında; TCG İSTANBUL fırkateyninden gerçekleşen fiilî atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz" notuna yer verildi.