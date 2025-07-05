İngiltere’de ordu karıştı! Başbakana ateş püskürdüler "Cadı avına son verin"

İngiltere'deki Özel Kuvvetler liderleri, gazilere yönelik "yasal cadı avına" son verilmesi için tarihi bir adım atarak birleşti. İngiltere'nin en seçkin üç askeri biriminin komutanları, İşçi Partisi'nin askerleri savunmasız bırakmaya çalıştığını belirterek "yeter artık" dedi.

Daily Mail'in haberine göre, İngiltere'nin seçkin askeri birliklerinden Özel Hava Servisi (SAS), Özel Deniz Servisi (SBS) ve Özel Keşif Alayı (SRR) derneklerine bağlı gaziler, hükümeti kendilerini savunmamakla suçlayarak Savunma Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin'e mektup gönderdi.

İSYAN ETTİLER

Gönderilen mektupta, devam eden "hukuk savaşı"nın durdurulması ve gazilere yönelik soruşturmaların son bulması için acil önlem alınması talep edildi.

İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kez bu seviyede ortak bir çıkış olarak yorumlanan mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Bu ortak bildiri, kolektif tutumumuzu açıkça ortaya koymaktadır. Çatışmadan kaynaklanan miras meselelerine bir son verilmeli ve adil veya kesin bir sonuca ulaşamayacak olayları kapatmanın zamanı gelmiştir."

1992 CLONOE OLAYLARI VE SAS ASKERLERİNE SUÇLAMA

Kampanyanın odağında, 1992 yılında dört IRA üyesini öldürmeleri nedeniyle cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalan 12 SAS askeri yer alıyor. Tyrone'daki Clonoe köyünde yaşanan olay sonrası askerler soruşturma sonucunda aklanmış olsa da, kurbanların aileleri insan haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

Adli tabip Humphreys'in Şubat ayında verdiği kararda, SAS'ın güç kullanımının "aşırı" olduğu vurgulanmıştı Kararın ardından tepkiler büyüdü ve gaziler, hükümeti yalnız bırakmakla suçladı.

MAİL GAZETESİ'NİN KAMPANYASI: SAS'A İHANETİ DURDURUN

The Mail gazetesinin "SAS'a İhaneti Durdurun" kampanyası, eski askerlerin yaşlılıklarında zulüm görmelerini engellemek amacıyla bir U dönüşü çağrısında bulundu. Kampanya çerçevesinde başlatılan dilekçeye on binlerce kişi destek verdi. Dün gece itibarıyla 165.000'den fazla kişi dilekçeyi imzalayarak hükümete ve parlamentoya iletti.

14 Temmuz'da Parlamento'da yapılacak kritik tartışma öncesinde dikkatleri yeniden konuya çekildi.

Kampanyanın siyasi liderliğini eski SAS yedek subayı ve Muhafazakâr Parti savunma sözcüsü Mark Francois üstlendi.

Francois, "Bu son derece deneyimli personelin bilgili müdahalesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ve halefi Hava Kuvvetleri Komutanı Richard Knighton'ın, askerlerin desteğini açıkça almayan bir hükümete kimin hizmet etmek isteyeceğini sorguladığını ifade etti.

SURİYE'DEKİ "CİNAYET" SUÇLAMALARI GÜNDEMDE

Öte yandan Suriye'de görev yapan beş SAS askeri, üç yıl süren hukuki süreçte cinayetle suçlandıktan sonra beraat etti. Olayda askerler, intihar yelekleriyle saldırı düzenleyeceklerine yemin eden cihatçıları öldürmekle suçlanmıştı.

ABD'de yayınlanan bir podcast'te konuşan ve "Jay Cal" adını kullanan eski bir SAS askeri, üst düzey yetkilileri operasyonları tehlikeye atmakla suçladı. "Gwyn gibi adamlar Westminster'daki fildişi kulelerinde oturup insanların hayatlarını mahveden kararlar alıyorlar" dedi. Ayrıca General Sir Gwyn Jenkins'i, "şeffaf görünmek" uğruna askerleri soruşturmaya açmakla eleştirdi. Jay, "Hiçbir suçumuz olmamasına rağmen bizi feda ettiler" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı ise Clonoe olayına ilişkin kararın Kuzey İrlanda'da görev yapan askerlerin koşullarını doğru yansıtmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Karmaşık bir miras yasasını devraldık ve bu, IRA'nın bombalama kampanyasına katılanların kovuşturulmaktan muaf tutulmasına da yol açıyor" denildi.

Özel Kuvvetler Direktörü'nün de Radakin'e öfkeli bir mektup yazdığı öğrenilirken, bu çıkış eski SAS komutanları, savunma yetkilileri ve muhalefet milletvekillerinden de destek buldu. Eski ordu komutanı Albay Hamish de Bretton-Gordon, "Özel Kuvvetler, ordunun en parlak mücevherleridir ve korunmalı ve desteklenmelidir" dedi.