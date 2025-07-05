İngiltere'den "savaşın içindeyiz’ itirafı! Türkiye'ye dikkat çektiler

İstanbul’da düzenlenen güvenlik konferansında konuşan eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’tan tüyler ürperten açıklama geldi. “Savaşın içindeyiz” sözleriyle gündeme oturan Wallace, devletlerin kontrolü yitirdiğini ve dünyanın daha da istikrarsızlaşacağını söyledi. Türkiye’nin konumuna da özel vurgu yaptı.

İstanbul'da düzenlenen güvenlik konferansında eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dünyayı sarsacak açıklamalarda bulundu. Wallace, küresel sistemin çöküşe doğru gittiğini ve önümüzdeki 10 yılın kaotik geçeceğini söyledi.

"KAYGI HER ZAMANKİNDEN DAHA BÜYÜK"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda düzenlenen "Boğaziçi Lectures: Bölgesel ve Küresel Güvenliğin Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı etkinlikte konuşan Ben Wallace, çarpıcı ifadeler kullandı.

" Dünya kaygılı. Her zamankinden daha kaygılı ve bence kaygılı olmasının bir nedeni de artık küreselleşme sonrası dönemde olmamız."

Dünyanın tamamen birbirine bağlı hale geldiğini vurgulayan Wallace, sosyal medya nedeniyle insanların uzak coğrafyalardaki krizlerden bile doğrudan etkilendiğini belirtti.

İSTİKRAR YERLE BİR OLUYOR

İnsanların güvenlik arayışında olduğunu hatırlatan Wallace, şunları söyledi:

"İnsanlar istikrar özlemi çekiyor ve korkarım, bu dünyada önümüzdeki 10 yıl boyunca artan istikrarsızlık ile insanları daha istikrarlı ülkelere sürükleyecek artan endişeden başka bir şey göremeyeceğim."

DEVLET KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR MU?

Wallace en karanlık senaryoyu ise şöyle özetledi:

"En büyük korkum, devletin kontrolü altında olması gereken şeylerin kontrolünü kaybetmeye başlamamızdır."

Teknolojinin teröristlerce kullanılma riskine dikkat çeken Wallace, devletlerin tehditleri kontrol edememeye başladığını ima etti.

BEYİN GÖÇÜ UYARISI

Geleceğin en kritik sorunlarından birinin nitelikli iş gücünün göçü olacağını belirten Wallace, ABD'ye atıfla dikkat çeken bir yorum yaptı:

"(ABD Başkanı Donald Trump) ABD'de nitelikli iş gücünün olmasını çok istiyor. Ancak kendi insanlarını yetenekli ve başarılı olacak şekilde eğitmek konusunda pek istekli görünmüyor."

"SAVAŞIN İÇİNDEYİZ"

İki ülkenin stratejik ortaklığını vurgulayan Wallace, Türkiye ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde yer almasa da Avrupa'nın güvenlik yapısının içinde olduğunu, bunun ise ticaret düzenlemeleri açısından daha fazla özgürlük sağladığını dile getirdi.

"Bence hasımlarımızla uzun yıllardır askeri savaş eşiğinin altında bir çatışma savaşı içindeyiz."

İngiltere'nin savunma bütçesine daha fazla kaynak ayırmak için farklı alanlardan fedakarlık yapmak zorunda kalacağını da açıkça söyledi.

İNGİLTERE'NİN EN ACİL GÜNDEMİ: UKRAYNA VE RUSYA

Etkinliğin soru-cevap bölümünde Wallace, ülkesinin en acil dış politika gündemini de net bir şekilde ortaya koydu:

"İngiliz bakış açısından, bu Ukrayna ve Rusya'dır (savaşıdır)."

İngiltere'nin Gazze'deki gelişmeleri desteklemediğini belirten Wallace, her zaman iki devletli çözümü savunduklarını ifade etti. Orta Doğu'da barışın önemine işaret etti.

Öte yandan Doğu Akdeniz'de siyasi çözüme dair soruları cevaplarken Wallace, bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem artık iyi çalışmıyor."

HULUSİ AKAR'DAN DİKKAT ÇEKEN GAZZE MESAJI

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Wallace'ı İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akar, Wallace ile DEAŞ’a karşı birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına verdiği desteği anlattı.

Gazze konusundaysa Akar, sistemin artık işlemediğini vurgulayarak "Gazze'de soykırım sürüyor." dedi.

Etkinliğe katılan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise üniversitelerin sadece bilgi aktarmakla kalmayıp temel sorunlar üzerine düşünme ve tartışma imkânı sunduğunu söyledi.

Program, katılımcılara hediye takdimiyle sona erdi.