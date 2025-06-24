İngiltere’nin yeni yol haritasında Türkiye sürprizi! Kilit ortak olarak öne çıktı

Londra'dan gelen son güvenlik raporu gündemi sarstı! İngiltere, 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Türkiye’ye özel bir başlık açarak “vazgeçilmez ortak” ilan etti. Ankara’nın bölgesel gücü ve NATO’daki rolü, ilk kez bu kadar açık bir dille vurgulandı!

İngiltere, 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni yayımlayarak savunma, dış politika ve güvenlik alanında önümüzdeki yıllara dair yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Londra'nın "tehlikeli bir dünyada halkını koruma" hedefiyle hazırladığı kapsamlı belgede Türkiye’ye dikkat çeken bir şekilde özel yer verildi.

"TÜRKİYE, STRATEJİK ORTAK VE VAZGEÇİLMEZ MÜTTEFİK"

Yeni strateji belgesinde Türkiye, sadece NATO'nun önemli bir üyesi olarak değil, aynı zamanda Birleşik Krallık'ın Avrupa’daki ve ittifakın kanatlarındaki güvenlik çıkarları için "zorunlu" bir partner olarak tanımlandı. Belgede "Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişme noktasında yer alan Türkiye, Birleşik Krallık için kilit bir NATO ve ikili ortak olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Türkiye ile olan ilişkilerin "güçlü askeri entegrasyon" ve "savunma sanayi işbirliği" temelinde sürdüğü belirtildi.

YENİ TEHDİTLERE KARŞI NATO MERKEZLİ SAVUNMA VURGUSU

Stratejide, İngiltere’nin "NATO First" yani "önce NATO" yaklaşımını benimseyerek, askeri planlama, yatırım, eğitim ve teçhizat temininde NATO’yu merkeze alacağı bildirildi. Belgede, "İngiltere, NATO'nun 75 yıldır sağladığı barış ve istikrarı sürdürmekte kararlıdır" denildi.

Ayrıca Birleşik Krallık; Polonya, Norveç, Kanada ve İtalya gibi ülkelerle olan savunma ortaklıklarını da güçlendirmeye devam edecek. Ancak, özellikle Türkiye’nin coğrafi konumu ve çok boyutlu işbirliği olanakları sayesinde öncelikli ortak olarak öne çıktığı vurgulandı.

ANKARA-LONDRA HATTINDA YAKIN SAVUNMA İLİŞKİSİ

Belgede, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki savunma sanayi entegrasyonunun "derin" olduğu belirtilirken, Türkiye’nin NATO’nun güneydoğusunda güvenliğin sağlanmasında kilit aktör olduğu açık şekilde ortaya kondu. Bu yönüyle Ankara-Londra hattında savunma işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

TÜRKİYE DETAYI MANŞETTE: "ZORUNLU ORTAK" TANIMI DİKKAT ÇEKTİ

Raporda yer alan Türkiye kısmı, sadece genel NATO ilişkileri kapsamında değil, Birleşik Krallık'ın "Avrupa dışı güvenlik stratejileri" başlığı altında da özel olarak ele alındı. Türkiye’nin, Orta Doğu, Afrika ve Kafkaslar gibi kriz bölgelerine olan yakınlığı, bölgesel güvenliğin teminatı olarak değerlendirilirken, bu coğrafi konumun İngiltere açısından stratejik önemde olduğu ifade edildi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ DESTEKLEMEKTE KARARLIYIZ"

Öte yandan İngiltere, yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi 2025 kapsamında yayımladığı politika belgesinde Ortadoğu’ya yönelik pozisyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Belgeye göre Londra, "İki devletli çözümün parçası olarak güvenli ve emniyetli bir İsrail'e ve Filistin devletini ilerletmeye kararlıyız" ifadesiyle dikkat çekici bir taahhütte bulundu.

GERİLİM UYARISI!

Raporda, İsrail-İran ve Hindistan-Pakistan hattındaki askeri gerilimlerin, sadece bölgeyi değil İngiltere'nin ekonomik geleceğini de tehlikeye attığı ifade edildi.

"ÇİN REKABETİ, İNGİLİZ HALKININ HAYATINI ETKİLEYECEK"

Politika belgesinde Çin'e de özel bir paragraf ayrıldı. "Güçlü merkezi hükûmet kontrolü ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak Çin'den gelen rekabetin zorluğu, İngiliz vatandaşlarının hayatları için potansiyel olarak büyük sonuçlar doğuruyor" yorumu paylaşıldı.