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Antakya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ? 5 Temmuz 2025 AFAD deprem listesini paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antakya&#039;da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ? 5 Temmuz 2025 AFAD deprem listesini paylaştı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde yaşanan depremleri anbean takip ederek kamuoyuyla paylaşan AFAD, Antakya depremini duyurdu. Bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, Antakya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ? sorusunu arama motorlarında sorgulatıyor. İşte 5 Temmuz 2025 AFAD deprem listesi...

Türkiye'nin birçok bölgesinde gerçekleşen depremler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hatay aktif fay hattı üzerinde yer aldığı için kentte yaşayanlar, "Antakya'da deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?" sorularına cevap aramaya başladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, güncel olarak paylaşılmaktadır. İşte 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe ait son dakika deprem listesi...

Antakya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ? 5 Temmuz 2025 AFAD deprem listesini paylaştı - 1. Resim

ANTAKYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

5 Temmuz 2025 Antakya depremi 12:03 saatleri arasında gerçekleşmiştir. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar AFAD'ın paylaşımlarını incelemeye başladı.

AFAD resmi internet adresi üzerinde yaptığı paylaşımda Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Büyüklüğünün ise 6.97 km olduğu belirtildi.

Antakya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ? 5 Temmuz 2025 AFAD deprem listesini paylaştı - 2. Resim

5 TEMMUZ 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ

2025-07-05 12:03:5536.2766736.160566.973.5Antakya (Hatay)
2025-07-05 11:43:5538.3013926.668896.71.0Urla (İzmir)
2025-07-05 11:43:5138.1936138.02257.01.3Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-05 11:26:4738.237538.712510.591.6Pütürge (Malatya)
2025-07-05 10:27:0139.1711128.966949.281.5Simav (Kütahya)
2025-07-05 10:22:3838.1047236.56757.012.4Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-05 10:03:4639.207528.934177.01.3Simav (Kütahya)
2025-07-05 10:02:3039.2088928.940567.081.9Simav (Kütahya)
2025-07-05 10:00:2539.2102828.993339.393.0Simav (Kütahya)
2025-07-05 09:28:1637.3338936.205286.452.2Kadirli (Osmaniye)
2025-07-05 09:25:1040.7938931.491676.831.2Yığılca (Düzce)
2025-07-05 09:22:0435.1727827.12257.03.6Akdeniz - [171.36 km] Datça (Muğla)
2025-07-05 09:20:1937.6027837.336116.951.5Pazarcık (Kahramanmaraş)
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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