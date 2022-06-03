AK Parti tarafından, stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayrimenkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
24 maddelik kanun teklifiyle stokçulukla mücadelede cezalar artırılacak. Konut ve arsa alım satımı için noterlere de yetki verilecek. Hakim savcı yardımcılığı getirilecek.
Ayrıntılar geliyor...
AK Parti'den Yunanistan'a tepki: Sorunları Türkiye’yi şikayet dilekçeleriyle çözemezsiniz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarına ilişkin Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. ve Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sorunların çözülemeyeceğini belirtti.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cevaplarına tepki: 16’ncı seçim yenilgisine hazır olduğunu ilan etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 10 sorusuna, Kılıçdaroğlu’ndan gelen cevaplar AK Parti’yi tatmin etmedi. Kılıçdaroğlu’nun, sorulara cevap vermek yerine ‘Karalama siyasetine’ devam ettiğine çeken AK Parti yönetimi, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın 10 sorusuna cevap vermek yerine, iftira ve çamur atmayı tercih ederek Cumhurbaşkanımızın karşısında 16. seçim yenilgisine hazır olduklarını ilan etmiştir. Milletimiz 2023’te yine yeniden karalama siyasetine değil eser siyasetine evet diyecektir” görüşünü dile getirdi.
AK Parti, 2 yıl aranın ardından kampa giriyor Pandemi yüzünden yapılamayan AK Parti'nin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, cuma günü başlıyor. Kamp, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek.