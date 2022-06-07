Türkiye Gazetesi

MİT terör örgütlerine nefes aldırmadan darbe vuruyor. Son günlerde etkisiz hale getirilen terörist sayıları operasyonlar derken terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe vuruldu. Son olarak suikastçı olarak görev yapan bir terörist MİT tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı veTürkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı. Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe! MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 4 terörist öldürüldü Son dakika haberine göre; MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda, 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon: 1 PKK'lı etkisiz MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.