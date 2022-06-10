Türkiye Gazetesi

İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması sebebiyle seçim kazanamayacağını ifade ederek “Türkiye’nin yüzde 70’i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır” dedi. Oral’ın çıkışı İyi Parti’yi karıştırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İyi Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum” diye konuştu. İyi Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada da Oral’ın vatandaşların inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebiyle Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Altılı masadan altı aday çıkabilir CHP yönetimi cumhurbaşkanı adaylığı için ‘Kılıçdaroğlu olmalı’ diye bastırırken, masanın diğer ortakları buna karşı çıkıyor. Kulislerde, ‘ortak aday’ senaryosunun çökmeye yakın olduğu, altı liderin ayrı aday olabileceği konuşuluyor.