Türkiye Gazetesi

A Haber’de Melih Altınok’un 'Sebep Sonuç' programına konuk olan Eski Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP'li Kaftancıolu ve Sezgin Tankrıkulu başta olmak üzere CHP’nin ağır topları için çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP’nin yerle yönetimlere özerklik vadettiğini belirten Feyzioğlu, “CHP parti programında var bu. Avrupa Konseyi özerklik şartına Türkiye çekinceler koymuştur” ifadelerini kullandı. Tanrıkulu’nun SİHA paylaşımına değinen Feyzioğlu, “Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız” dedi.

Sezgin Tanrıkulu

“SEZGİN TANRIKLU ÜNİTER DEVLET YANA DEĞİL”

Feyzioğlu sözlerine şöyle sürdürdü: “Orada üst yönetimin özel korumasıyla bulunan Sezgin Tanrıkulu'na sorsanız, 'Üniter devletten yana mısın?', 'Eyalet mi, üniter devlet mi?' deseniz. Size illâ cevap vermek zorunda kalırsa, 'Üniter devlet' demez, diyemez. Mesela bu kişiye deseniz siz, 'Şehirler eğitim meselesini kendiler üstlensin mi?' 'Eğitim, milli eğitim mi olsun, yoksa her bölge kendi eğitiminden mi sorumlu olsun, federal devletlerde olduğu gibi...' Bu kişi, maalesef onu orada tutanlar, size diyecekler ki, "Tabii şehirlere verelim, yerinden yönetim ilkesi eğitimi de kapsamalı' diyecekler. 'Polis hizmetleri, belediye başkanlarının emrinde mi olsun yoksa Ankara'ya bağlı mı olsun?' diye sorduğunuzda, bu kişi ve onu orada tutanlar 'Tabii ki bizim hayalimiz şehirlerin polis hizmetini vermesidir' diyecekler.”

Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lar hakkında attığı tweetler:

“KAFTANCIOĞLU CHP’DE DEĞİL HDP’DE BARINABİLİR”

Daha önce, 6'lı masanın kendisinin HDP olduğunu dile getiren Feyzioğlu, “CHP üst yönetiminin büyük kesiminin HDP'ye gönülden çok bağlı olduklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Feyzioğlu ayrıca, Tanrıkulu ve Kaftancıoğu gibi CHP üst yönetiminden birçok kişinin partideki Atatürkçü kesimden rahatsız olduğunu vurguladı. Avrupa'nın her yerinde CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinin suç sayılacağını söyleyen Feyzioğlu, “Kaftancıoğlu CHP'de değil HDP'de barınabilir. Sözde soykırımı gider anarsınız, ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı olamazsınız sonra, HDP'de olursunuz.” diye konuştu.

Canan Kaftancıoğlu