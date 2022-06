Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede bölgeye yayılırken çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor. Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Konuya ilişkin Orman Bakanı Kirişçi , sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti.

HELİKOPTERLER DESTEK VERİYOR

Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye İl Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan helikopterlerle karadan da arazözler ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla Marmaris'teki acı tablo durumu gözler önüne serdi Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale hala sürüyor. Çıkan yangının şiddeti dün geceye oranla azalma gösterdi ve yangının bir kısmı az da olsa durabildi.

BAKAN SON DURUMU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmiş, Muğla Valiliğinin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir

BAKANLAR BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Bölgede incelemerde bulunmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi olay bölgesine gitti. Helikopter ile havadan denetlemede bulunan bakanlar daha sonra Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'tan brifing aldı.

HAVANIN KARARMASIYLA ÇALIŞMALAR YAVAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, “Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara'da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00'den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimiz ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanına iniş yaptık. Oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik.

Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız. Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de Bin 600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" dedi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın esnasında alevler Bördübet yolu üzerinde ekiplerin bekleme noktasını tehdit edince bölge acilen tahliye edildi. Kızıl ateşin bölgeye yaklaşması üzerine ekipler bölgeyi hızla tahliye etti. Tahliye esnasında yaşanan hareketlilik ve telaş kameralar tarafından görüntülendi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar erken değerlendirmeler. Hem emniyetimizin, hem de jandarmamızın sayın bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.

DEVLETİMİZ YEŞİL VATAN İÇİN SEFERBER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından "devletimiz yeşil vatan için seferber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruşlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüzden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele etmektedir. AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahale etmektedir." bilgisi yer aldı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır." görüşü aktarıldı.

Açıklamada, devletin tüm imkanları ve üst düzey koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

HAVANIN AYDINLANMASI BEKLENİYOR

İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklamada, devletin Marmaris'teki yangınla çeşitli kurumlardan toplam 1494 personel, 363 kamu aracı ve 39 iş makinası ile mücadelesini başarıyla sürdürdüğü bildirilirken, gün aydınlandığında ise 20 helikopter ve 14 uçağın da yangına müdahale edeceği vurgulandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN DEZENFORMASYON UYARISI

Öte yandan İletişim Başkanlığı, yangınla ilgili dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı uyardı. Başkanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Marmaris’te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir." denildi.

GÜNÜN AYDINLANMASI İLE 20 HELİKOPTER VE 14 UÇAKLI MÜDAHALE BAŞLADI

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688’i Orman personeli olmak üzere toplam Bin 480 personel katılıyor.

YANGIN KISMEN DURDU

Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüntü mesafesi azaldı.

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN SON DURUM AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını ile yürütülen mücadele çalışmasını bölgeden takip etmeyi sürdürüyor. Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangında 15 saatin geride kaldığını, mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Kirişçi ,karadan mücadeleye ilk saatlerde ve son 5 saatte havadan helikopter ve uçaklarla destek verildiğini aktaran Kirişci, büyük ölçüde yangınla mücadelede belirli bir noktaya gelindiğini bildirdi.

Sabah 20 helikopter ile 14 uçağın aktif olarak göreve katıldığını vurgulayan Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, AFAD tarafından da arazöz, dozer, iş makineleri gibi kara araçlarının koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Dün geceden itibaren Bakan Soylu ile çalışmaları bölgeden takip ettiklerini anımsatan Kirişci, şöyle devam etti:

"İnşallah bugünkü beklentimiz, tabii ki şu anda bir miktar rüzgar da var, rüzgarın mutlaka olumsuz bir etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha pozitif, olumlu durumdayız. Temennimiz bu işin bugün neticelenmesi. Belki biraz erken olabilir, biraz ihtiyatlı olarak bunu ifade etmeliyiz ama büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ama tabii bu neticede yangın ve de esintiyle bir yerden başka bir yere sıçraması, söz konusu olabilir."

Marmaris'teki yangınla mücadele ederken sabah saatlerinde de Datça'da bir yangın çıktığını ve söndürüldüğünü anlatan Kirişci, ardından Fethiye'de bir yangının başladığını, bunun da belirli ölçülerde kontrol altına alındığını ve iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür eden Kirişci, millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışma örneğinin bu tür facialarda da gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

HELİKOPTER VE UÇAKLARIN GEÇ GELDİĞİ İDDİASI

Bakan Kirişci, sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti. Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii insanların ağzı fermuar değil ki çekesiniz, kapatasınız. İsterim ki insanlar hakikati görsünler, hakikati görmek istiyorlarsa asgariden yayınları izlesinler veya gelsinler burada birkaç saatlerini harcasınlar, hangi şartlarda bu çalışmaların yürütüldüğünü ve ne kadar başarılı bir çalışma yapıldığını da burada görmüş olsunlar."

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI: YERLEŞİM YERLERİNİ TAHLİYE ETTİK

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, yangına gece boyunca müdahale edildiğini, sabah 6 civarlarında ise bir helikopter havadan ve sabah 8 civarlarında da 4 helikopter ile bir uçağın daha müdahaleye başladığını bildirdi.

Oktay sözlerine şöyle devam etti:

İnşallah birkaç saat içerisinde yangın kontrol altına alınacak ve soğutma çalışmaları başlayacak.” Ormanda 3 kişinin kaçarken görüldüğü ve sabotaj olduğuna ilişkin iddialara cevap veren Oktay, “Kolluk kuvvetleri gerekli çalışmaları yapıyor. Şimdilik net bir şey yok. Yangın, yedi adalar dediğimiz bölgede, birkaç nokta üzerinde başladı. Şimdilik gözaltına alınan kimse yok. Yerleşim yerleri ile ilgili gerekli önlemler alındı. Olası olumsuzluğa karşı tahliyeleri yaptık. Bir yaralanma veya can kaybı yok. Gece görüş helikopteri olması gerekiyor. Gece sadece karadan müdahale edebiliyoruz” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sonrası Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yangının üç ayrı noktada çıktığı yönündeki iddialar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yangının çıkışı ile ilgili ‘Kolluk kuvvetlerimiz araştırıyor’ açıklamasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “İlimiz Marmaris ilçesi Amazon köyü Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21.06.2022 günü saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak Mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir” denildi.

TERS RÜZGAR YANGINI BÜYÜTÜYOR

Sabah saatlerinde 14 uçak ve 20 helikopter ile havadan müdahalenin başladığı orman yangınına karadan da binin üzerinde ekip müdahale ediyor. Sabah saatlerinde şiddetini azaltan rüzgar sonrası kısmen kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını 13.30 sıralarında rüzgarın şiddetini arttırması ile tekrar gökyüzünü siyah dumanlar bürüdü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Karacasöğüt Okluk Koyu yönünde ilerleyen yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. 14 uçak ve 20 helikopter yanan saha üzerine sık sık sorti yaparak su boşaltıyor.

Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar parladı. Yangın Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı.

20 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Değirmenyanı Ahmediye Sokak üzerinde bulunan 20 evde eşyalar; jandarma, Tarım Orman İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve yerel yönetimlerin katkıları ile tek tek alınarak güvenli bölgeye gönderilmek üzere araçlara bindirildi. Bölgede 20 konutta oturan 68 vatandaş, 13 büyükbaş, 18 küçükbaş ve 2 araç, araçlara bindirilerek iç kesimlerdeki güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi.

19 SAATTİR DEVAM EDEN YANGINA BİN 500 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

20 helikopter, 14 uçak ve yaklaşık bin 500 personel ile söndürme çalışmaları devam ederken, zaman zaman şiddetlenen rüzgar alevlerin büyümesine neden oldu. Sık ormanlık alanda etkili olan yangın kuzey yönünde yayılma gösterirken, ekiplerin gayretli çalışmaları 19 saatten bu yana devam ediyor.

