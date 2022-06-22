Türkiye Gazetesi

Muğla Marmaris'te çıkan yangın sonrası sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlar ve yalan haberler yapılmaya başladı. Bu durum sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı soruşturma başlattı.

EGM, sosyal medya platformları üzerinden, yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığını belirtti. Kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/proje hesaplar aracılığıyla yayıldığının tespit edildiği aktarıldı.

HALKI TAHRİK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve 'halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla içerik üreten' hesaplar hakkında çalışma yapılmıştır. Suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır.

22 BİNDEN FAZLA HESAP İŞ BAŞINDA

Bahse konu olayla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, #marmaris etiketi (hashtag) kullanılarak 22 bin 787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş, bu hesapların yüzde 59,42'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

Marmaris'teki orman yangında son durum! Ters rüzgar yangını büyütüyor Muğla Marmaris'te dün akşam başlayan orman yangını halen devam ediyor. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahalede bulunuyor.

Marmaris'teki orman yangına müdahale sürüyor! Yeşil Vatan için Seferberlik Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Gece boyu amansız şekilde yapılan yangını söndürme çalışmasında 363 araç, 39 iş makinesinin yanı sıra havanın aydınlanması ile birlikte 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale ediyor. Öte yandan orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Sosyal medyada yayılan 'Yangına müdahale edilmiyor' iddiaları ise Orman Bakanı Kirişçi tarafından yalanlandı.