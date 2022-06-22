Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Dünya ekonomisinin uzun yıllardır böyle bir krizle karşılaşmadığını belirten Kurtulmuş “Türkiye, ekonomideki karşılaştığı zorlukları aşmak için gayret ediyor. Döviz fiyatlarındaki iniş çıkışlar ve enflasyon üzerinde yoğunlaşıyoruz. Vatandaşlarımızın gelir seviyesini daha yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz. Vergilerden vaz geçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yıl enerji ve akaryakıtta vatandaşımıza doğrudan destek verdik. Enerji giderlerin yaklaşık yüzde 75'i devlet tarafından karşılandı” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YÜZDE 40

Numan Kurtulmuş, işçi emeklisi ve asgari ücret zammına ilişkin de konuştu. Başkanvekili Kurtulmuş “Temmuz ayında işçi emeklileri ve asgari ücrete yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

"ALIM GÜCÜ PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: Vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım. Orta vadede tarımsal alanların daha fazla ekilmesini sağlamak. Tarım Bakanımız bu açıklamayı yaptı. Tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesi. Dar ve orta gelirli vatandaşımızın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil, aynı zamanda ucuz arsa üretimi düzenlemelerinin yapılması. Bunlarla ilgili çok titiz çalışmalar yapılıyor. Yakın planda ailelerin alım gücünü arttıracak tedbirleri temin etmemiz lazım.

"BU YAZ İTİBARİYLE RAHATLAMAYI HİSSEDECEĞİZ"

Dengeleri bozmadan tedbirleri alıyoruz. Bu yaz aylarıyla birlikte bir rahatlamayı, ondan sonraki dönemde baz etkisiyle daha kalıcı bir rahatlamayı hissedeceğiz. Kuruvaziyer turizmiyle ilgili olarak uzun süre yakalamadığımız rakamları yakalamışız. İstanbul ve Antalya'da otellerin büyük doluluk yaşadığını görüyoruz. Yaz aylarıyla birlikte tarım ürünleri aşağı doğru seyretmeye başladı. Hiçbir şekilde biz pandemi sürecinin başından itibaren tedarik zincirlerini kırdırmadık. Türkiye'de herhangi bir mal yok satmadı. Pahalı oldu, oynaklık oldu ama sonuç itibariyle tedarik zincirleri kırılmadı.

MEMURA ZAM

Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah temmuzu görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.

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