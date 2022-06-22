Türkiye Gazetesi

CNN Türk'te canlı yayına telefonla bağlanarak Marmaris'teki yangına ilişkin son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, orman yangınlarıyla mücadelede kritik öneme sahip bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Bakan Kirişçi, gece görüşlü helikopterlerin 4 Temmuz itibariyle envanterimize gireceğini duyurdu.

"10 TANE GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER ALINACAK"

Canlı yayına telefonla bağlanarak yangına ilişkin son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 10 tane gece görüşlü helikopter alınacağını belirtti. Bakan Kirişçi, yangınla mücadelede kritik öneme sahip gece görüşlü helikopterlerin 4 Temmuz'da envantere dahil olacağını ifade etti.

Bakan Kirişçi, "Tam yangının olduğu yerde, Orman Genel Müdürlüğü mobil izlemenin bulunduğu Küfre Koyu'ndayız. An itibarıyla yangının kontrol altına alındığını ifade ettim ve şu eklemeyi yaptım. Önümüzdeki saatlerde hava sıcaklığı ve rüzgarın hızına bağlı olduğunu söylemiştik. Bir iki lokasyonda tam da dediğimiz gibi hava sıcaklığı arttı ve rüzgarın hızı 60 km'ye çıktı. Hava araçları ve yer araçları her iki noktada değerlendirmelerimizi yaptık." dedi.

"GEÇTİĞİMİZ SENE 3 TANE UÇAĞIMIZ VARDI BU YIL 20"

Bakan Kirişçi şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yıl ülke olarak edindiğimiz çok önemli bir tecrübe var. 1945'ten bu yana en büyük Orman Yangını olmuştu. O tecrübeyi de arkamıza alarak ciddi bir çalışma yürütüldü. Geçtiğimiz sene 3 tane uçağımız vardı bu yıl 20... Yer aletleri çok çok önemli. Bir anlamda kara kuvvetleri çok önemli. Bugün itibarıyla helikopter ve uçak sayımız 41'e çıktı. 52 haneden 152 vatandaşımızı yerleşim yerlerinden tahliye etmek zorunda kaldık. Tamamen emniyet amaçlı. Alınması gereken tüm önlemler alındı.

"RÜZGARIN ARTMASIYLA ANORMAL YANGIN OLUŞTU"

Tam kontrol altına alınmayla kontrol dışındaki arasındayız. Bugün 11'e kadar Sayın Süleyman Soylu ile birlikte havadan incelemelerde bulunduk. Bizim de bir takım tespitlerimiz olmalıydı. Saat 11'de bu tespitimiz kontrol altındaydı. Fakat hava sıcaklığının ve rüzgarın artmasıyla birlikte belirli bölgelerde anormal yangın oluştu. Bütün hava ve yer araçlarımız buralara yönlendirildi. Dolayısıyla çalışmalarımız yarın devam edecek.

"GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERİ ÜRETENLER ÇOK AZ"

Bizim gece görüş özelliği taşıyan hava araçlarımız 4 Temmuz itibarıyla envanterlerimize girmiş olacak. 10 adet helikopter. Dünyada bunları hemen almak istediğinizde kapıda bunları satmak isteyenler bekliyor değil. Bunları üretenler çok az. Paranız olsa da 2030'ları 2035'leri takvim olarak gösteriyorlar. Biz bunların kiralanması yoluna gittik. Ama bazı gece görüşü hava araçlarının satın alınmasına yönelik 2030 yılını teyit ettik.

"İHA'LARI YANGIN ÇIKMADAN ÖNCE ÖN İZLEME AMAÇLI KULLANIYORUZ"

Bazen bazı şeyleri duyduğumuzda biz de üzülüyoruz. Bu kuruma büyük haksızlık. Dünyada İHA'ları yangın çıkmadan önce ön izleme amaçlı kullanan ilk ülkeyiz. Bizden sonra kullanan ABD ve bazı Avrupa ülkeleri var. Bu konularda teknolojiyi kullanıyoruz. Bizim akıllı kulelerimiz var. 360 derece gece görüş özelliği olan kameralarımız var. İHA'lardan aldığımız görüntüler var. Seyyar bir takip merkezi. Aynısı bizim Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü'müzde var.

SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?

Biz bakanlık olarak bizim ilgimiz alanında değil. Fakat bir vatandaş olarak bizim de aklımıza geliyor. 20:02'de neticede havanın kararmasına yakın saatler. Ayrıca 3 ayrı noktada yangının çıkması bizde kuşkuların oluşmasına neden oluyor. Ama bizim Tarım Bakanlığı olarak cümle kurmamız doğru olmaz, çünkü elimizde delil yok. 8 dakikalık süreyle oraya müdahalemiz yapılmış. Havanın kararmaya yakın olduğu için 1 helikopterle müdahale yapılmış ama karadan ekiplerimiz seferber olmuştur. Şu anda 2400 personel sahada çalışıyor. AFAD'ın bünyesinde bu çalışmalar yürütülüyor. Ama OGM bu mücadeleyi verirken AFAD'la çalışma yapılıyor. Şu anda sahada güzel bir işbirliği var. Vatandaşlarımızda da ciddi moral var."

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN YANGIN BÖLGESİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA ZİYARET

Yangının ilk çıktığı saatlerden itibaren Marmaris ilçesine gelerek söndürme çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan ve gelişmeleri yerinde takip eden Bakan Vahit Kirişci, yangının etkisini sürdürdüğü Değirmenyanı Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret etti.

Yol güzergahındaki kişileri de durdurarak tek tek tokalaşan Kirişci, vatandaşların isteklerinin olup olmadığını sordu.

Çocuklara da kitap ve satranç hediye eden Kirişci, alevlerin mahalleye sıçraması ihtimaline karşı müdahaleye destek olmak için arkasına su tankeri bağladıkları traktörlerde bekleyen gençlere de teşekkür etti.

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