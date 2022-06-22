Türkiye Gazetesi

İYİ Parti'de Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman, İhsangazi İlçe Başkanı Rıza Ünsür, Tosya İlçe Başkanı Mustafa Güvenç, Taşköprü İlçe Bakanı Nuri Turgut ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden alındı, teşkilatlar da feshedildi. Fesih ile ilgili yazı İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Katar tarafından ilçe başkanları ile teşkilatlara tebliğ edildi.

"BU PARTİYİ KİMSEYE MEZE ETMEYECEĞİM"

Parti Genel Merkezi tarafından 28 Ekim 2021 tarihinde İYİ Parti Tosya İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Güvenç, ilçe başkanlığı görevinden alınsa da istifa etmeyerek partisinin değişik kademelerinde hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Kurulduğu günden bugüne kadar kıvırmadan evirip çevirmeden ok gibi kimsenin köpekliğini yapmadan İYİ Partime, davama hizmet etmenin gururunu yaşadım. Hiç pişman değilim, yine de her zaman davamın arkasında olacağım. Bu partiyi kimseye malzeme ettirmeyeceğim. Şahıslar gelici geçici ama dava esastır. Benim için siyaset yeni başladı” dedi.

Konuyla ilgili İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığından ise herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

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