Türkiye Gazetesi

AKİF BÜLBÜL| ISSIK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birlik olmanın, beraber hareket etmenin sağlayacağı manevi ve maddi gücün farkında olduklarını belirterek, TÜRK-PA üye ülke devletlerin arasındaki ulaştırma ağlarının güçlendirilmesinin özel önem taşıdığına inandığını söyledi. Kırgızistan’da Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısında konuşan Şentop, küresel ve bölgesel sorunların çözümünde çok sesliliğin önemine vurgu yaptı. Şentop, şu değerlendirmede bulundu:

Çok sesliliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulsa da uluslararası camiada güçlü olanın yüksek çıkan sesi, çoğu zaman haklıyı bastırıyor. Herhangi bir krizle her karşı karşıya kalışında insanı ikincilleştiren ve araçsallaştıran uluslararası sistem, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi hastalıklı fikirlerin esaretine giriyor. Esasen uluslararası sistem de içinde bulunduğu tıkanıklıkları aşmak için böyle bir sese, Türk devletlerinin sesine ihtiyaç duyuyor. Gelecekte inşallah bu masanın etrafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gözlemci veya özel bir statü ile yer almasını arzu ediyoruz. TÜRKPA üye ülke devletlerin arasındaki ulaştırma ağlarının güçlendirilmesinin özel önem taşıdığına inandığını söyleyen Şentop “Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru ve Hazar Geçişli Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı gibi adımlarla birbirimize daha sıkı bağlanmamız gerekiyor. Bu da ülkelerimizin ticaret, ulaşım ve üretim merkezleri olarak yükselmesinin önünü açacak, ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracaktır” dedi. Ülkelerin birçok alanda sahip olduğu potansiyelin mevcut seviyenin çok üzerinde olduğuna işaret eden TBMM Başkanı “Ticaret, ekonomi, sağlık, eğitim, kültür, turizm, savunma sanayi ve daha birçok alanda katedilecek daha çok mesafe var. Türk devletleri olarak kuvvetli mevcudiyetimizle, uluslararası sistemi, çifte standarttan arındırılmış ve adalet temelinde bir yapıya kavuşturmak için gayret göstermeliyiz”

FETÖ'YÜ BİTİRMEK BİR DEVLET KARARIDIR

TBMM Başkanı Şentop, güvenlik ve terörle mücadele konusunda daha yakın ve somut iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün hain bir darbe ve hatta işgal girişiminde bulunduğunu hatırlattı. Şentop, şöyle devam etti: Bu terör örgütü sadece Türkiye için bir tehdit değildir. Faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde sosyal doku, toplumsal barış, bürokrasi ve demokrasi için bir tehdittir. Dolayısıyla din ve eğitimi, şiddet ve istismar aracına dönüştüren bu ihanet şebekesi karşısında hepimizin teyakkuzda, tedbirli ve iş birliği içerisinde olmamız gerekir. Fetullahçı terör yapılanmasına karşı ülke içinde mücadelemizi sona yaklaştırırken, dünyanın her yerinde bu yapıyı yok edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu, bir devlet kararlığıdır, bir devlet kararıdır.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye göç meselesi konusunda yalnız bırakıldı Küresel Parlamenter Göç Konferansı’na katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın toplantısında göç sorunu hakkında konuştu. Şentop, küresel bir sorun olan göç meselesinin çözümünün de küresel olması gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye maalesef bu göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye’ye gerekli katkının, desteğin göç ile ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz” dedi.