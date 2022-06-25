Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Muğla Marmaris'teki orman yangınını çıkaran S. A. dün tutuklanıp cezaevine gönderildi. Alkollü olarak yakalanan zanlı babası tarafından dışlandığı için öfkelendiğini ve bu sebeple ormanı ateşe verdiğini söyledi. Bu duruma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Ormanların sahibi elinde içkisiyle piknik yapanlar değil, doğadır. Orman konusundaki cezalar artırılmalı. Bu sorumsuzluğun da kendi adına yüklü bir cezası olması gerekiyor” diyerek tepki gösterdi.Bu açıklama sonrası yangınları çıkaranlara verilen hapis cezalarının caydırıcı olup olmadığı yeniden tartışılmaya başladı. Biz de konuyu işin uzmanlarına sorduk. Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir: Dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet vermenin cezası 2 yıldan 7 yıla kadar hapis. Kastan yakıyorsanız 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve on bin güne kadar adli para cezası alırsınız. Yaptırımlar çok caydırıcı değil, artırılması lazım. Ayrıca yanan ormanların imara açılamayacağına yönelik bir düzenleme yapılabilir. Avukat Rıdvan Yıldız: Orman yakma suçunun en önemli özelliklerinden biri de affı olmamasıdır. Yangında ölüm veya yaralanma meydana gelirse, bu suçlardan dolayı da ceza verilir. Sinir krizi geçirmek, çok öfkelenmek geçerli bir bahane değil. Orman yangını örgüt kapsamında da işlenebilecek bir suçtur. Terör faaliyeti çerçevesinde bu suç işlenirse müebbet hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir.

KEŞKE KENDİNİ ÖLDÜRSEYDİ

Oman yangınını çıkaran S.A’nın babası Kadir A. olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Kadir A. “Biz arıcıyız, geçimimizi ormandan sağlıyoruz. Çalışmaya gitmişti. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim. Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi. Perişanım” dedi.

KUNDAKÇI GEREKİRSE İDAM EDİLSİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Marmaris’e gitti. Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan “Hamdolsun, büyük oranda yangın kontrol altına alınmış durumda. Bir taraftan soğutma çalışmalarını sürdürüp bir taraftan da ağaçlandırma çalışmalarını başlatacağız. Şu anda bakanımın ifadesine göre yüzde 5’lik kısım zarar görmüş. Biz bu zararı gideririz. Çam balıyla ilgili yaşanan sıkıntıları da çözeriz. Fidan dikme ilan edildiği zaman bütün bölge halkını bekliyoruz. Hep birlikte fidanları dikelim” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yakan zanlıyla ilgili de “Caydırıcı bir ceza verilmeli. Ucu idama dayanıyorsa idam olmalı. Sultan Fatih Han ne diyor? ‘Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum’. Bu iş o kadar önemli. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam affedersin içmiş şaribü’l-leyli ve’n-nehar (gece gündüz içki içen), ‘Bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım!’ Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bunun üzerinde etraflıca durmalıyız” ifadelerini kullandı.

HAPSE GİRMEYEN BİLE VAR

> Geçtiğimiz yıl Antalya Manavgat’ta üç ayrı yerde orman yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Semih Kuloğlu’na, 15 yıl hapis ve 25 bin lira para cezası verildi.

> İzmir Menderes’te iki yıl önce 430 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Tutuksuz yargılanan Ekrem Yener (53), ‘taksirle orman yangına sebep olma’ suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

> Hatay’da iki sene önceki orman yangınları ile ilgili görülen davada, tutuklu sanık H.D. ‘orman yakmaya teşebbüs etmek’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis aldı fakat adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan E.K. de ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya teşebbüs’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı. E.K. bir gün bile hapis yatmadı.

Antalya'da bir kişi ormanı yakarken yakalandı! Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi gece vakti ormanlık alanı yakarken elinde tüfekle yakalanmıştı, suçüstü basılan şahıs tutuklandı.

Yüzde 100 milli: Orman yangınlarını söndüren köpük artık yerli üretim Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınları uçaklardan atılan kırmızı renkli köpükle söndürülürken, köpüğün yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisler tarafından geliştirildiği ortaya çıktı. Yangın bölgesine Ar-Ge araçlarıyla gönüllü olarak geldiklerini söyleyen Neuvatec Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Özay İpek, dünyada sadece Amerika’da bir firmanın ürettiği köpüğü milli imkanlarla ürettiklerini açıkladı.