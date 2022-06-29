Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, TBMM Genel Kurulu'na çağrı yaparak, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan düzenlemenin çıkarılmasını istemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan asılsız iddialarına yanıt veren Erdoğan açıklamasında, "Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden ek bütçeyi karalamak isteyenlere bir çift söz söylemek istiyorum. Bizim sistemimizde cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli vekiller ve eski cumhurbaşkanları ile merhum cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Buradan TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kurulda görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." demişti.

CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ EK BÜTÇEDEN ÇIKARILDI

TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı.