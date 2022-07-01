Türkiye Gazetesi

Hem yurt içinde hem de sınırlarımızda hain terör örgütü PKK/YPG'ye geçit yok. Dün Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplanmda 39 terörist kahraman Türk ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik teröristleri ve terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ederken 2 teröristin daha etkisiz hale getiirldiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Son dakika: MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 29 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 29 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hâle getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.