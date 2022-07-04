İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: (Demir-Yumruk Operasyonu ile ilgili) “Ankara merkezli 29 ilde 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.
“2022 yılı Haziran ayında toplam 16 terör eylemi engellenmiştir. Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 kişi yakalanmıştır."
Ayrıntılar geliyor....
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na ‘Salihe Aydeniz’ tepkisi: Samimiyetsizsiniz İstanbul Kadıköy’de 12 Haziran Pazar günü PKK elebaşı Öcalan’a destek amaçlı düzenlenen eylemde polise yumruk atarak yaralayan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’i kınamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Soylu’nun sert tepkisiyle karşılaştı.
İçişleri Bakanı Soylu: Bulgaristan'a yeni bir sınır kapısı kurabiliriz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgar mevkidaşıyla görüştü. İkili, yeni bir sınır kapısı yapılması konusunu konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Niğde kazası' açıklaması Bakan Soylu Niğde kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Niğde kazasıyla ilgili konuşan Soylu, 28 kişinin gözlem altında olduğunu söyledi. Şoförün ilk beyanını açıklayan Soylu, kazanın nedenini açıkladı.