Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik “Demir Yumruk” operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225'i, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çökertilen üç suç örgütünden birinin lideri olan Erol Evcil’in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, “kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise “kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ile “suç örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri sahte faturalarla 3'üncü şahıslar üzerindeki paravan şirketlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk Operasyonu'nda 323 kişi gözaltına alınmıştı.

Demir çelik fiyatlarını manipüle edenlere 29 ilde operasyon Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere 29 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 250 kişi gözaltına alındı.