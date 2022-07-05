Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tütün mamulü, makaron kaçakçılığı yapan suç gruplarına operasyon yapıldı. 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İlk 6 ayda 3,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bu operasyonlar sırasında tütün mamulü ve aynı zamanda kaçak tütün mamulü, makaron kaçakçılığı yapan ve yasa dışı olarak üretilen bu ürünleri piyasaya süren suç gruplarının tespitine yönelik de bir çalışma yapıldı. Bunları piyasaya süren, bunların organizasyonunu yapan suç grupları kimlerdir diye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın başkanlığında tüm illerde bu suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiş ve bu sabah itibarıyla bu 8 suç grubuna ve bunların birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, savcılıklarımızla birlikte ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı bir şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır.

Bu operasyon, 6 ay süren bir takip sonucu ve yapılan analizler sonucu gerçekleştirilmiş, 8 suç grubu deşifre edilmiş ve bu suç gruplarının tedarik ve dağıtım zincirleri de ortaya çıkarılmıştır. Bu operasyon tütün mamulü ve makaron kaçakçılığı yapan suç gruplarına yönelik ilk büyük planlı operasyondur.

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