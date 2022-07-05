Türkiye Gazetesi

Silah sesini duyan annesi koştu ama yetişemedi. Demirciler Mahallesi Merkez Sokak’ta ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan ve elektrikçi yanında çalıştığı bildirilen 16 yaşındaki E.K. isimli çocuğun annesi, silah sesini duyunca 150 metre uzaklıktaki susam tarlasına koştu.

Tarlada E.K.’nin yerde yatan bedeni ile karşılaşan annesi, hemen yakınlarına haber verdi. Aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve Manavgat Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleriyle Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Yakınında tek kırma av tüfeği bulunan E.K.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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