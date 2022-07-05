Türkiye Gazetesi

Bolu’da, Atık Su Arıtma Tesisiyle ilgili olarak Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında revizyon ihalesi gerçekleştirilerek Arıtma Tesisi’nde revizyon yapılarak kapasite artışına gidildi. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri değişik zamanlarda yaptıkları denetimlerde kapasite artışına gidilmesine rağmen gelen atık suyun bir kısmının hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Büyüksu Deresi’ne deşarj edildiği tespit edildi.

394 BİN 548 LİRA CEZA KESİLDİ

30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2’nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası 2 kat artırılarak Bolu Belediyesi’ne 394 bin 548 lira ceza kesildi. Ayrıca, konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma açıldı Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle ulaşıma kapatılan yol yapılan çalışmaların ardından 13 saat sonra trafiğe açıldı.