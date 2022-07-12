Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Batı Suriye’ye yönelik "BM Sınırötesi İnsani Yardım Mekanizması"nın uzatılması ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınırötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Sözkonusu BM mekanizması, kuzey batı Suriye'deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır.

Suriye'deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile işbirliği halinde sürdürecektir."

Birleşmiş Milletler, İdlib'e 88 tır insani yardım gönderdi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 88 tır insani yardım ulaştırıldı.

. Son dakika: Rusya'dan Suriye'ye insani yardım vetosu Suriye'de milyonlarca kişiye Türkiye üzerinden insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan ve 10 Temmuz'da süresi dolacak olan mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını Rusya veto etti.