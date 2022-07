Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Meclis'in tatile girmesi ile birlikte, siyasi partiler 2023 seçimleri için yaz boyunca tüm Türkiye’de çalışmalara başladı. AK Parti yönetimi de özellikle İstanbul için farklı bir strateji ile vatandaşın karşısına çıkacak. Edinilen bilgilere göre, yaz dönemi boyunca AK Parti milletvekilleri, bakanlar, il-ilçe teşkilatlarının yöneticileri İstanbul için adeta seferberlik ilan etti. Bu çerçevede AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından ‘Yüz Yüze 100 Gün’ konsepti ile İstanbul’un her semtinde vatandaşlara buluşma programı hazırlandı. AK Parti kurmayları İstanbul’da yapacakları çalışmaları şöyle anlattı:

PROBLEMLERE ÇÖZÜM ARANACAK

İstanbul teşkilatımızla birlikte milletvekillimiz, bakanlarımız, aktif görevde olan partililerimizle sahaya çıkacağız. Biz sürekli ev sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyorduk. Yaz boyunca İstanbul’da yapacağımız çalışmalar ev sohbetlerinin geniş katılımlı hâli gibi olacak. Vatandaşlarla buluşacak ve yüz yüze sohbet edeceğiz. Bu sohbetler için her milletvekili kendi sorumlu olduğu seçim çevresinde çalışacak. Belediye başkanlarımız, teşkilat yöneticilerimiz olacak. Ekipler hâlinde İstanbul’un her köşesine ulaşmayı hedefliyoruz. Vatandaşı dinleyeceğiz. Bizden beklentilerini soracağız, sorunlarına çözüm arayacağız. Anlık çözüm gerektiren problemleri hemen halledeceğiz. Her gün İstanbul’un belli noktasında toplantılar olacak. Karşılıklı sohbet şeklinde geçecek bu toplantılardan elde edilen veriler her gün raporlanacak. 100 günün sonunda da bütün çalışmaları kapsayan bir rapor hazırlanacak. Cumhurbaşkanı’na ve parti yönetimine sunulacak. Bir anlamda İstanbul’un nabzını tutacağız. 2023 seçimleri için İstanbul’da uygulanacak stratejilerin yol haritası ortaya çıkarılacak.

