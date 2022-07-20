Türkiye Gazetesi

Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşım yapan kadın için hareket geçidli ve gözlatına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen ve hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başsavcılığın talimatı üzerine G.B, dün akşam polis ekiplerince Atakum ilçesindeki ikametinde gözaltına alınmıştı.

Tahran'da üçlü zirve sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele mesajını yineledi Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin bir araya geldiği üçlü zirve sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Terör örgütleri arasında fark görmüyoruz mücadelemiz her daim sürecektir. Çözüm çabamızın merkezinde insani dram yer alıyor. Suriyelilerin evlerine onurlu, huzurlu şekilde dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'da kritik zirve: Putin'den, Erdoğan'a teşekkür İran'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda sorunları konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da: Tahran'da kritik zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider görüşmeye geçti.