Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkarken Kocaeli'de de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredeki dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan ise 3 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 5 hizmet aracı,2 treyler, 4 belediye itfaiyesi ve 110 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık olarak 2 hektar alan zarar gördü.

HELİKOPTER İSTENDİ

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı üstünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alan tutuşarak alevlere teslim oldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin arazide ilerlemekte zorlandığı bölgeye yangın söndürme helikopterinin de istenildiği öğrenildi.

Adana'da orman yangını: Yayılmasını önlemek için ağaçlar kesiliyor Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının sıçramasını önlemek için bazı ağaçlar kesiliyor.

İzmir’de yangın! Jet hızıyla müdahale ile 6 dakikada kontrol altına alındı İzmir’de, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı. Ekipler, 6 dakika içerisinde yangına müdahale etti.

AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan orman yangını uyarısı: 81 ile gönderildi İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı orman yangınlarına karşı uyardı. 81 ilin valiliğine 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderildi. Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.