Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hem yurt içinde hem yurt dışında sürerken terör örgütü PKK mensubu teröristleri ikna çalışmalarıda devam ediyor. İçişleri Bakanlığı bu konuda çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken 1 teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 62'YE YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensubunun 2022 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 62'ye yükseldi.

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından ülkeye giren biri İranlı 2 teröristin, Van kırsalında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'ya ağır darbe: 15 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.