Türkiye Gazetesi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polisin adrese yaptığı baskında 39 milyon 260 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili olarak 4'ü İran uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Adana'nın Seyhan ilçesinde 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildiğini duyurarak, 'Adana Emniyeti'ni tebrik etti.

Operasyonda 4’ü yabancı uyruklu 6 kişinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, paylaşımında, "Adana Seyhan'da gerçekleştirilen operasyonda 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildi. 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltında! Adana Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri 5 milyon TL değerindeydi: 3.5 milyon dal doldurulmuş makaron ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kamyonete düzenlenen operasyonda piyasa değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen .