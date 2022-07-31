Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşmalarından öne çıkan başlıklar:

(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50’sini yeşil alanlara terk ediyoruz.

Daha önce alışık olduğumuz gibi yeşil alanları şehrin dışına değil, şehrin merkezine millet bahçeleriyle yaparak aslında vatandaşlarımızın yeşil alanlarla iç içe yaşamasını sağlamaya gayret gösteriyoruz.

Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 100 bin konutu yaptık ve vatanda.şımıza teslim ettik.

2023’e giderken aynı 20 yıldır yapmış olduğumuz gibi yeni projelerimizi şehirlerimize, vatandaşımıza kazandıracağız. Vatandaşımız da kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecekler.